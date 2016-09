Cavia Kees is speciaal geföhnd

Foto United Photos/Paul Vreeker Keurmeester Ruben Borst bekijkt de cavia kritisch.

IJMUIDEN - De kraaloogjes van de langharige cavia schieten van links naar rechts. Ietwat nerveus, maar dit is ook geen dagelijkse kost: een keurmeester die je van top tot teen beoordeelt. Het was afgelopen zaterdag een komen en gaan van 188 cavia’s van 31 inzenders. De dieren werden achter elkaar gekeurd in het clubgebouw van de Kleindiersportvereniging IJmond en omstreken aan de Heerenduinweg.

Door Kees de Boer - 18-9-2016, 14:11 (Update 18-9-2016, 14:11)

De langhaar cavia, luisterend naar de naam Kees Jansma, laat zich gewillig bekijken. Met de haren uitgespreid over de...