Boos om ontslag beheerders wijkcentra

Foto Fokke Zaagsma Buurthuis De Dwarsligger IJmuiden. Foto Fokke Zaagsma

VELSEN - Het ontslag van beheerder Marcel Stam van het Velserbroekse wijkcentrum De Hofstede maakt veel los bij vrijwilligers en bezoekers. Ook de beheerder van buurtcentrum De Dwarsligger heeft zijn ontslag aangezegd gekregen als gevolg van de reorganisatie door Stichting Welzijn Velsen.

Door Evelien Engele - 19-9-2016, 14:51 (Update 19-9-2016, 16:30)

,,Het nieuws is ingeslagen als een bom. De oudjes wilden de deur op slot doen en vrijwilligers hun taken neerleggen”, vertelt Henk Bouvre, vrijwilliger bij De Hofstede. ,,Gelukkig hebben we het weten tegen te houden, want weet je: de ouderen...