’Toekomst in de handen van God’

IJMUIDEN - Kerken lopen leeg, maar de Baptisten Gemeente IJmuiden groeit juist uit zijn jasje. Het kerkgebouw aan de Eemstraat wordt te klein.

Door Marieke de Kok - 19-9-2016, 22:15 (Update 19-9-2016, 22:15)

In de kerkzaal is plek voor 260 mensen, maar vaak genoeg moeten er stoelen worden bijgezet in de hal. Er zijn vijf lokalen die gebruikt worden voor kinder- en jeugdwerk maar ook die zijn regelmatig in gebruik of vol.

De wens van de Baptisten Gemeente met zo’n driehonderd leden is dus niet vreemd. Henk Soellaart, voorzitter: ,,We hebben het er...