Ruiten van het hospice in Santpoort ingegooid

Foto: Edwin Verweij

SANTPOORT-NOORD - Twee grote ramen van het bijgebouw van Hospice De Heideberg aan de Wulverderlaan in Santpoort- Noord zijn aan gruzelementen gegooid met grote kiezels.

Door Susanne Moerkerk - 20-9-2016, 14:06 (Update 20-9-2016, 14:24)

De woordvoerder van het hospice baalt van de vernielingen. ,,Het zijn kiezels zo groot als rijksdaalders waar de ramen mee in zijn gegooid. We ontdekten de vernielingen dinsdagmorgen. De hospicegasten hebben er gelukkig geen overlast van gehad.’’ De woordvoerder vermoedt dat de vernielingen vanaf het schoolplein van de naastgelegen Parnassiaschool zijn gepleegd, ’maar hoe ze het hebben gedaan is giswerk’. De schade bij het voormalige Bijna Thuis Huis is ’behoorlijk’. ,,Eind augustus was ook al er een bovenraam gesneuveld, we denken dat dat met een voetbal is gedaan. Maar de kosten lopen daardoor wel op.’’ Het bijgebouw is momenteel niet in gebruik. ,,We zijn bezig met het verzamelen van sponsorgelden om het gebouw op te knappen en er een kantoorruimte van te maken. Ook willen we in het bijgebouw een opleidingscentrum voor onze vrijwilligers maken.’’