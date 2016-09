IJRB vreest bouwplan aan de kust

IJMUIDEN - De IJmuider Reddingsbrigade maakt zich grote zorgen om de nieuwbouwplannen rondom de Kennemerboulevard. Bestuurslid Kees Buis is bang dat het zicht nóg slechter wordt.

Door Marieke de Kok - 20-9-2016, 14:39 (Update 20-9-2016, 14:39)

De Reddingsbrigade is gevestigd aan de Kennemerboulevard en juist rondom die plek willen ontwikkelaar Kondor Wessels en de gemeente een nieuw kustdorp bouwen. Er moeten zeshonderd tot 850 woningen komen en er staat een strandplein ingepland met winkels en horeca. Buis: ,,Het zicht vanuit ons pand is al niet zo best. De duinen groeien en daardoor...