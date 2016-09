€30.000 voor Ons Huis

IJMUIDEN - Patrick en Marie-José Schelvis en 22 andere wielrenners hebben afgelopen week 30.000 euro opgehaald voor Ons Huis in Heemskerk.

Door Susanne Moerkerk - 20-9-2016, 16:28 (Update 20-9-2016, 16:28)

De IJmuidenaren fietsten daarvoor over de ’mini Marmot’; een combinatie van de Col du Télégraphe, de Col du Glandon en de Col du Galibier in Frankrijk. De beklimmingen liggen nabij de Alpe d’Huez. Marie-José Schelvis: ,,Het was echt super. Het was ook zwaar. We hadden hagel, regen, wind en kou. Onze dochter Elin zou eigenlijk meefietsen, maar daarvoor was het weer...