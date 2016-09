Dronken bromfietser uit Velserbroek maakt wheelie in IJmuiden

Foto: ANP

IJMUIDEN - Op de Heerenduinweg in IJmuiden viel een 21-jarige bromfietser uit Velserbroek dinsdagavond op omdat hij een wheelie maakte. De man bleek te veel gedronken te hebben en werd na een achtervolging aangehouden.

Door Jan Balk - 21-9-2016, 11:41 (Update 21-9-2016, 11:47)

De man deed de wheelie rond 23:45 uur. De bromfietser negeerde vervolgens een stopteken en ging er bij het zien van de politie vandoor.

Na een korte achtervolging besloot de bestuurder toch maar te stoppen. De man bleek onder invloed van alcohol en blies 225 ug/l.

Daarnaast had de brommer een veel te hoge constructiesnelheid van 62 kilometer per uur. Het rijbewijs van de man is ingenomen.