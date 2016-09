Dicht op het werk aan de zeesluis

IJMUIDEN - Dat er wat gaande is bij het sluizencomplex in IJmuiden mag voor iedereen duidelijk zijn.

Door Pieter van Hove - 21-9-2016, 15:34 (Update 21-9-2016, 15:49)

Al vele maanden staan er hijskranen bij de sluizen, worden gebouwen gesloopt en zijn er veel werkpontons op het kanaal voor het slaan van damwanden of het wegzuigen van zand. De aanleg van de nieuwe zeesluis is in volle gang bezig.

Maar wat er precies gebeurt? Voor belangstellenden en omwonenden is het deze dinsdag een goede gelegenheid om te zien wat er allemaal gebeurt.

Met de rondvaartboot...