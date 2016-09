Voor 2017 sloop stomerij, daarna bodemsanering

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Foto United Photos/Toussaint Kluiters

IJMUIDEN - De voormalige stomerij Old Clothes New aan het Koningsplein gaat hoogstwaarschijnlijk dit jaar nog tegen de vlakte. Daarna volgt een schoonmaakbeurt van de grond vanwege vervuiling met oplosmiddelen.

Door Anneke Wijsman - 21-9-2016, 18:03 (Update 21-9-2016, 18:03)

Dat meldt de Omgevingsdienst IJmond. De vervuiling is sinds 2012 bekend en was zo groot dat er in het pand waarden werden gemeten die slecht voor de gezondheid zijn.

Ouwe Klootjes

Ontelbare kledingstukken zijn er vuil heen gebracht en schoon weer opgehaald: stomerij Old Clothes New in Oud-IJmuiden, die in de volksmond ’Ouwe Klootjes’...