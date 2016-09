Verrassende vierde

Dressuurtrainster Saskia aan het werk met paard Fayyim. Bekijk Fotoserie

SANTPOORT-ZUID - ,,We gingen erheen met het idee dat het al aardig zou zijn als hij braaf en redelijk goed zijn proef zou doen”, kijkt Saskia terug. Dat ze van de 29 dressuurruiters vierde werd, was een grote verrassing.

Door Evelien Engele - 26-9-2016, 17:15 (Update 26-9-2016, 17:22)

Oliesjeiks

Minder verrassend was dat de eerste plek naar een prins van de Verenigde Arabische Emiraten ging. Het is typerend voor de Aachen All dat één groot showfestijn is en niet zozeer bekend staat om de dressuurwedstrijden, maar vooral het tentoonstellen van de paarden...