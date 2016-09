Pepperspray en politiehond ingezet op rumoerig feestje IJmuiden, zes arrestaties

Archief ANP

IJMUIDEN - In de nacht van maandag op dinsdag zijn zes mannen opgepakt in een woning aan het Pleiadenplantsoen in IJmuiden. De zes reageerden agressief op de komst van de politie tijdens een feestje in het pand.

Dit gebeurde rond 04:20 uur. De arrestanten zijn mannen in de leeftijd van 27 tot en met 62 jaar uit IJmuiden en een man uit Westzaan.

De politie was eerder in de nacht al eens aan de deur geweest met het verzoek of de mannen het rustiger aan wilden doen en daar werd toen direct gehoor aangegeven. Een paar uur later was het echter weer raak en toen werd er ook meubilair uit het raam van de woning op straat gegooid.

Toen de agenten de woning binnen gingen, werden de mannen opstandig en beledigden zij de agenten. Hierop besloot de politie de personen die aanwezig waren in de woning aan te houden.

Een paar verdachten wilden niet meewerken aan hun aanhouding, de politie heeft pepperspray en een politiehond ingezet. Twee mannen zijn gebeten door de diensthond. Eén van de verdachten moest in het ziekenhuis worden geholpen aan de bijtwonden.

Twee politieagenten hebben licht letsel aan de aanhoudingen overgehouden. De verdachten zijn naar het politiebureau overgebracht voor verhoor.

