Jacqueline ’coacht’ de huid en haar klanten

United Photos/ Paul Vreeker Huidcoach Jacqueline Aafjes.

VELSERBROEK - Jacqueline Aafjes vond tien jaar geleden haar werk als projectsecretaris bij de gemeente niet meer bevredigend.

Door Kees de Boer - 27-9-2016, 15:13 (Update 27-9-2016, 15:13)

Knelpunten in dat werk deden haar afvragen of ze het ’over tien jaar nog wilde doen’. Het roer ging om. In 2005 volgde ze een opleiding tot schoonheidsspecialist. En van daaruit specialiseerde ze zich tot huidcoach.

,,De blijdschap die ik nu in mijn werk vind, zegt dat ik destijds de goede keuze heb gemaakt”, zegt ze. ,,Ik heb nu zoveel groeimogelijkheden. Ik kan me blijven...