Niet langer lukraak parkeren in havengebied IJmuiden

IJMUIDEN - Zomaar je auto of vrachtauto ergens neerzetten, is vanaf 1 oktober verleden tijd in het IJmuidense havengebied. De gemeente stelt een parkeerverbod in op sommige plekken en gaat ’actief handhaven’.

Door Marieke de Kok - 27-9-2016, 23:31 (Update 27-9-2016, 23:31)

Het havengebied verloedert en Velsen wil er alles aan doen het gebied weer netjes en leefbaar te krijgen. Daarvoor lopen allerlei projecten.

Het instellen van een parkeerverbod aan de Kruitenstraat en de Margadantstraat is hier onderdeel van. Bewoners van de Wilhelminakade en Oud-IJmuiden hebben last van her en der geparkeerde voertuigen,...