Inbreker op heterdaad betrapt in IJmuiden

IJMUIDEN - Na een inbraak in een flatgebouw aan de Oranjestraat in IJmuiden is woensdag een 33-jarige man aangehouden. De inbreker werd op heterdaad betrapt.

Door Jan Balk - 28-9-2016, 10:46 (Update 28-9-2016, 10:48)

Getuigen zagen de verdachte een raampje vernielen en naar binnen kruipen. De inbreker had diverse goederen bij zich die van diefstal afkomstig waren.

De man is meegenomen naar het politiebureau. De politie onderzoekt de zaak.