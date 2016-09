Geraakt door Kibboets Velsen-Noord

Foto J. van der Put, NH Archief Inzetje: Een van de weinige foto’s van de kibboets, Gildenlaan 1, rechts achter het witte hekje. Bekijk Fotoserie

VELSEN-NOORD - Het verhaal van de Kibboets Beverwijk, in de jaren ’30 het onderkomen van Joodse vluchtelingen in Velsen-Noord (!), was bijna vergeten. Als de Velsen-Noordse Saskia Sluiter oudere dorpsgenoten ernaar vroeg, was het antwoord: ’Nooit van gehoord’. Inmiddels heeft zij de geschiedenis opgedoken. „Wat opvalt, zijn de parallellen met de vluchtelingenproblematiek van nu. Er is weinig veranderd.”

Door Jan Butter - 29-9-2016, 7:00 (Update 29-9-2016, 7:00)

Saskia Sluiter (67), beeldend kunstenaar, loopt naar de plek waar de Kibboets Beverwijk heeft gestaan: Gildenlaan, hoek Schulpweg. Let wel, het is niet de...