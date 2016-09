Cursus ’Werken met digitale overheid’

IJMUIDEN - In de centrale bibliotheek Velsen in IJmuiden begint op donderdag 6 oktober een cursus van vier lessen (eens per twee weken) waarin je leert werken met de digitale overheid.

Je gaat aan de slag met DigiD en het gebruik van persoonlijke omgevingen zoals Mijn Overheid.

Deelname kost €10. Na afloop ontvang je een officieel certificaat. Aanmelden kan via www.bibliotheekvelsen.nl.