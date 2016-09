Op avontuur door het Zee- en Havenmuseum

Foto United Photos/Ron Pichel Cees de Baare bij het geheime luik in de kotter van het Zee en Havenmuseum.

IJMUIDEN - Kinderen weer buiten aan het avonturieren krijgen, dat hoopt schrijver Cees de Baare met zijn kinderboek ’De geest van het Zee- en Havenmuseum’ te bereiken. Hij schreef het jeugdboek ter ere van het 100-jarig bestaan van het Zee- en Havenmuseum.

Door Evelien Engele - 28-9-2016, 16:00 (Update 28-9-2016, 16:48)

,,Het was prachtig om in Oud-IJmuiden op te groeien. Wij waren als kind altijd buiten, zelfs als - bij wijze van spreken - de ijspegels aan je neus hingen”, lacht De Baare die opgroeide in een IJmuidense vissersfamilie. ,,Ik kan...