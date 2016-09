IPC houdt weer verkoopdagen

REGIO - Het Israël Producten Centrum is op woensdag 5 oktober van 14.30 tot 18 uur met een kraam vol producten aanwezig in het gebouw van de Vrije Evangelische Gemeente aan de Van Riemsdijklaan 1 in Beverwijk.

Tevens is er een verkoop van producten op vrijdag 7 oktober van 10.30 tot 18 uur aan de Zeeuwstraat 12 in Velsen-Noord. Meer informatie: 0627307722, www.israelwinkel.nl