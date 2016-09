Vermiste dwergpapegaai Chichi duikt op in IJmuiden

Juanita Schopenhouer is dolblij met de terugkeer van Chichi.

IJMUIDEN/ROTTERDAM - Dolblij is ze, de 28-jarige Juanita Schopenhouer. De Rotterdamse dacht haar geliefde dwergpapegaai Chichi nooit meer terug te zien. Maar het vogeltje, dat ruim drie weken geleden vermist raakte, is tot Juanita’s grote vreugde in IJmuiden opgedoken.

Door Carlo Nijveen - 29-9-2016, 12:36 (Update 29-9-2016, 13:42)

De dwergpapegaai uit Rotterdam moet dus een reis van zeker zestig kilometer achter de rug hebben. Toch wist Chichi de ’trip’ naar IJmuiden zonder letsel te doorstaan. Een klein mirakel, vindt eigenares Juanita.

,,Mijn vriend en ik hebben Chichi anderhalf jaar geleden soort van...