’Bestuurlijke spelletjes met recreatiebaas’

VELSEN - Directeur Jan Hylkema van Recreatie Noord-Holland dreigt slachtoffer te worden van een bestuurlijk ’spelletje op topmanagementniveau’. Dat stelt het Provinciale Statenlid Carlien Boelhouwer (SP).

Door Carlo Nijveen - 29-9-2016, 14:53 (Update 29-9-2016, 14:53)

Hylkema, die verwikkeld is in een conflict met de raad van commissarissen van Recreatie Noord-Holland, zou ontslag boven het hoofd hangen. Boelhouwer en haar collega-statenleden Dannij van der Sluijs (PVV) en Bram van Liere (Partij voor de Dieren) hebben daarom in deze krant gepleit voor een bemiddelingspoging tussen beide partijen.

Boelhouwer heeft Gedeputeerde Staten ook tot twee...