IJmuider Courant houdt enquête over statushouders in Velsen

VELSEN - Wat is de beste oplossing voor de kwestie ’statushouders in Velsen’? Deze krant is benieuwd naar uw mening en houdt een online enquête.

Door Marieke de Kok - 1-10-2016, 7:00 (Update 1-10-2016, 7:00)

Het onderwerp begint ondertussen een heet hangijzer te worden in de Velsense politiek. En niet alleen in de raadszaal maakt men zich zorgen. Ook op straat is het het gesprek van de dag.

Zoals elke gemeente is Velsen verplicht statushouders op te vangen. In 2015 lukte het de gemeente al niet om aan de taakstelling te voldoen. En ook dit jaar wordt het lastig want nog dit najaar moet een plekje gevonden worden voor honderd vluchtelingen.

Wat is de beste oplossing? Voorrang geven op een sociale huurwoning? Containerwoningen? Scholen en kantoren ombouwen? Deze krant zette enkele mogelijke oplossingen op een rijtje en vraagt lezers van IJmuider Courant en Dagblad Kennemerland hun mening te geven.

Verder is de redactie benieuwd naar de mening van Velsenaren als het gaat om verspreiding van statushouders. Nu komen veruit de meesten te wonen in IJmuiden en Velsen-Noord.

Moet de gemeente beter zijn best doen om huizen voor vluchtelingen te vinden in de andere kernen? Of is dat niet nodig?

Vanaf vandaag staat de enquête online. Invullen kan hieronder. Het zijn dertien vragen. Invullen kost nog geen twee minuten.