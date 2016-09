Offensief tegen eenzaamheid in Zee- en Duinwijk

IJMUIDEN - In de IJmuidense Zee- en Duinwijk is een offensief in gang gezet om eenzaamheid onder ouderen, gehandicapten en andere kwetsbare wijkbewoners te verminderen. Zo worden in seniorencentrum Zeestroom aan het Zeewijkplein onder meer speciale bijeenkomsten gehouden.

Door Carlo Nijveen - 30-9-2016, 11:25 (Update 30-9-2016, 11:25)

Ook konden vereenzaamde Zee- en Duinwijkers afgelopen zomer in buurtcentrum De Dwarsligger aan de Planetenweg deelnemen aan eetcafés en diverse andere activiteiten, zegt manager welzijn en opbouw Marieke Rijk van Stichting Welzijn Velsen. Bij het project werkt die stichting nauw samen met ouderenzorgorganisatie Zorgbalans.

Eenzaamheid...