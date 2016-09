Directeur Stichting Welzijn Velsen: ’Activiteiten kunnen nóg beter’

Foto United Photos/Rob van Wieringen Nora Azarkan: ’Ik heb maar een doel en dat is een goed draaiend centrum voor onze ouderen.”

VELSEN - Het aangezegde ontslag van beheerder Marcel Stam zorgt momenteel voor veel ophef onder vrijwilligers, bewoners en bezoekers van het Velserbroekse wijkcentrum De Hofstede. Nora Azarkan, waarnemend directeur van Stichting Welzijn Velsen (SWV) begrijpt de emoties van de ouderen, maar zegt ook dat ze gezien de noodzakelijke reorganisatie niet anders kan dan bij haar beslissing blijven.

Door Evelien Engele - 30-9-2016, 14:22 (Update 30-9-2016, 15:53)

„Stichting Welzijn Velsen heeft momenteel een behoorlijk tekort. In 2015 was dat €442.000. Nu zijn we druk bezig om ervoor te zorgen dat 2017 een...