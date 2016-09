Dierenarts mag blijven in Ranzijn Velserbroek

archieffoto Ranzijn Velserbroek

VELSERBROEK - Ranzijn Tuin&Dier hoeft de dierenkliniek in de Velserbroekse vestiging niet te sluiten. De Velsense gemeenteraad ging schoorvoetend akkoord met het openhouden.

Door Marieke de Kok - 30-9-2016, 14:51 (Update 30-9-2016, 15:56)

Want dat het allemaal niet netjes is gegaan, daar zijn de politici het wel mee eens. Zelfs wethouder Ronald Vennik zegt dat. ,,Een aantal stappen in dit proces verdient niet de schoonheidsprijs.’’ Volgens hem zijn er vooral fouten gemaakt door Ranzijn. ,,Dat bedrijf weet heus wel hoe de hazen lopen.’’

Hij doelt hiermee op het feit dat Ranzijn de dierenkliniek...