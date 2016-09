Negentig jaar oude Rolls Royce schittert in IJmuiden

IJMUIDEN - In IJmuiden was vrijdag een opvallende auto te bewonderen. Een Rolls Royce uit 1926 ging aan boord van de King Seaways naar Newcastle.

Door Internetredactie - 30-9-2016, 16:07 (Update 30-9-2016, 16:11)

De auto stond op een aanhanger en is volgens de bordjes van ’coureurs’ Wickham en Spearman. Zij deden mee aan The 3rd Alpine Trial 2016 in Frankrijk. Dat was van 26 tot en met 28 september.

