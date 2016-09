’Niet te vergelijken met een huurovereenkomst’

Wonen met een gebruiksovereenkomst is niet te vergelijken met een huurovereenkomst”, stelt Roel Ulder van De Kabath vastgoedbescherming die in het hele land actief is en ook in de gemeente Velsen het missiehuis in Driehuis in beheer heeft.

Bovenal wil hij voorkomen dat mensen alleen maar antikraak willen wonen vanwege de lage maandelijkse woonlasten. Ulder: ,, De flexibiliteit die een eigenaar door middel van tijdelijk beheer wil behouden vertaalt zich in een woonvorm waar je lage lasten hebt en een flexibele houding...