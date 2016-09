’Doe iets aan deze gevaarlijke kruising’

IJMUIDEN - Namens wijkplatform IJmuiden-Noord trekt voorzitter Johan Zwakman aan de bel: „Wij zouden graag willen dat er iets aan de gevaarlijke oversteek bij het Witte Theater wordt gedaan.”

Door Kees de Boer - 1-10-2016, 12:15 (Update 1-10-2016, 12:15)

Hij vervolgt: „Het gebeurt nu regelmatig dat fietsers hier zomaar de weg oversteken. Heel gevaarlijk, want auto’s rijden hier vaak tegen de zeventig kilometer per uur. Het is net de overgang van de Geul naar de Kanaaldijk. En het is hier megadruk. Er komen wel 14.000 auto’s per dag voorbij. En wat ook...