Brand bij voormalig ziekenhuis Velserduin

Ko van Leeuwen Bekijk Fotoserie

DRIEHUIS - Bij het voormalig ziekenhuis Velserduin aan de Nicolaas Beetslaan in Driehuis is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken.

Door Daniël Mol - 2-10-2016, 8:13 (Update 2-10-2016, 8:37)

De brandweer had het vuur in een bijgebouw snel onder controle. De houten voorkant van het gebouw bleef echter smeulen, waardoor de brandweer Haarlem ook in actie moest komen. Een deel van de voorkant moest gesloopt worden om te kunnen blussen.

Het hoofdgebouw van het ziekenhuis stond vol rook en is door de brandweer geïnspecteerd. Enkele anti-kraak bewoners, die huizen in een andere vleugel van het gebouw, hadden geen last van het vuur.