Virtueel rondlopen in de nieuwe woningen

Foto Woningbedrijf Velsen / Ron Pichel Het was zaterdag ook mogelijk een kijkje te nemen op de bouwplaats in Oud-IJmuiden.

IJMUIDEN - Geïnteresseerd kijkt Gill Gerrits naar de presentatie van ’Het nieuwe vroeger’, oftewel hoe het voormalige Oud-IJmuiden momenteel een metamorfose in woningbouw ondergaat. „Wij hebben jaren in de Krugerstraat gewoond”, zegt ze. „Ik vind dat Oud-IJmuiden door de nieuwbouw een stuk mooier is geworden.”

Door Kees de Boer - 2-10-2016, 11:59 (Update 2-10-2016, 12:04)

Gerrits is één van de honderden bezoekers van de ’Dag van het Huren’, die Woningbedrijf Velsen afgelopen zaterdag in het kerkje aan de Helmstraat hield.

Veel medewerkers van het woningbedrijf zijn aanwezig om vragen op het gebied van...