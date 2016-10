Fietser raakt gewond bij aanrijding op de rotonde bij Orionweg in IJmuiden

IJMUIDEN - Een fietser is zondagmiddag gewond geraakt op de rotonde van de Orionweg met het Pleiadenplantsoen en de Raafstraat.

De fietser reed vanaf het Pleaidenplantsoen de rotonde op richting Raafstraat. Hierbij werd hij over het hoofd gezien door een automobilist die de rotonde opreed vanaf de noordkant van de Orionweg.

Het slachtoffer bleef gewond op het wegdek liggen. Hij kreeg hierbij hulp van omstanders en de bestuurder van de wagen. De politie heeft het grootste gedeelte van de rotonde afgezet, zodat het meeste verkeer moest omrijden.

De fietser is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De verkeersongevallenanalyse van de politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.

Het toenmalige kruispunt was in het verleden het toneel van veel ongevallen. Daarom is het omgebouwd naar een rotonde. Sinds dien is het aantal ongevallen drastisch minder.