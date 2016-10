Politie onderzoekt brand in Driehuis, officieus jeugdhonk verwoest

DRIEHUIS - Bij de brand bij voormalig verzorgingshuis Velserduin aan de Nicolaas Beetslaan in Driehuis - afgelopen weekeinde - blijkt een officieus jeugdhonk te zijn verwoest. De politie onderzoekt het incident. Het vuur ontstond ’meer dan vermoedelijk’ in het jeughonk, aldus een politiewoordvoerster. Mogelijk is er sprake van opzet.

Door Carlo Nijveen - 3-10-2016, 12:42 (Update 3-10-2016, 12:42)

Het officieuze jeugdhonk was gevestigd in een vroegere fietsenstalling van Velserduin, zegt jongerenwerker Alexander van de Pieterman. Een groep van zo’n tien jongeren kwam daar volgens hem geregeld samen. Van de Pieterman: ,,Dit is vervelend voor de jongeren, want zij zullen nu op zoek moeten naar een andere plek.’’

Bij de brand die zondag rond tien over twaalf ’s nachts werd ontdekt, zijn geen gewonden gevallen. In het voormalige verzorgingshuis bivakkeren anti-kraakbewoners. Maar zij zouden geen last hebben gehad van het vuur.