’Door de trainingen heb ik veel progressie gemaakt’

WIJK AAN ZEE/VELSEN-NOORD - Hoe kan je met je mountainbike het beste over het strand fietsen? Dat is te leren in de clinics die Jeroen Scheffer en Sam de Nijs de komende acht weken verzorgen in voorbereiding op de Beach Battle van 27 november in Wijk aan Zee. Deelnemers zijn nog welkom.

Door Marcel Tabbers - 3-10-2016, 14:18 (Update 3-10-2016, 14:18)

Het is een strak en vol programma zo op de zaterdagochtend voor de 16 deelnemers. „Ons motto is meten, weten, zweten en een beetje keten”,vertelt Scheffer. Dat ’keten’ begint al...