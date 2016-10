De Zefier holt iedere dag een mijl

IJMUIDEN - In Engeland, waar scholen ermee begonnen, heet het The Daily Mile. Op basisschool De Zefier heet het de Dagelijkse Mijl. Twee weken lang lopen de schoolkinderen 1,6 kilometer per dag.

Door Anneke Wijsman - 3-10-2016, 16:58 (Update 3-10-2016, 16:58)

Goed voor lijf, humeur, ach eigenlijk goed voor alles. Als het bevalt, houden ze hem misschien erin, meldt schooldirecteur Manja Dobbe.

Maandag gingen de 150 kinderen met hun leerkrachten voor het eerst van start. Vlak voor ze vertrokken, regende het nog. Maar op het moment zelf stond er een hemelboog aan...