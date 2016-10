Fietsen voor Malawi, dag erna weer aan het werk

SANTPOORT-NOORD - Tien dagen en 1450 kilometer hebben ze gefietst. Van San Sebastiaan naar Santpoort-Noord, waar ze zondagmiddag arriveerden. De meesten van hen zijn de dag erna gewoon weer aan het werk gegaan.

Door Anneke Wijsman - 3-10-2016, 16:59 (Update 3-10-2016, 16:59)

Maar wel met het voldane gevoel dat ze de kilometers hebben weggetrapt voor een goed doel in Malawi. ,,Je lijdt pijn, het doet zeer tussen de beentjes. Maar het is mooi om mee te maken hoe je van individuen naar een groep groeit’’, zegt Eric van der Does uit...