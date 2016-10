KVSA wil aandeel in nieuwe cruiseterminalZaandam/Amsterdam

IJMUIDEN - Maritiem logistiek dienstverlener KVSA uit IJmuiden zou een aandeel willen nemen in een nieuw te bouwen cruiseterminal in Amsterdam of Zaandam.

Door Pieter van Hove - 3-10-2016, 19:40 (Update 3-10-2016, 20:08)

Volgens directeur Frans Baud zou dit een uitbreiding van de activiteiten betekenen die past binnen de onderneming. ,,Bovendien hebben wij met het beheer over de Felison Cruise Terminal laten zien dat wij goed zijn in het managen”, aldus Baud.

De te bouwen terminal komt in de plaats van de huidige Passenger Terminal Amsterdam (PTA) aan de Piet Heinkade. Die moet...