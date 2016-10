Werkstraf voor stelen make-up bij Velserbroekse Kruidvat-vestiging

HAARLEM - Een 34-jarige Rotterdammer van Iraakse afkomst is door de Haarlemse politierechter voor diefstal van make-up in een Kruidvat-vestiging in Velserbroek veroordeeld tot 28 uur verplicht werken en één dag cel.

Door Carlo Nijveen - 4-10-2016, 11:37 (Update 4-10-2016, 12:35)

De rechter acht bewezen dat de man op 26 juli van dit jaar in de fout is gegaan en daarbij een geprepareerde tas gebruikte.

Volgens de advocaat van de Iraakse Rotterdammer heeft de man ernstige psychische klachten en worstelt hij ook met posttraumatische stress. Maar de politierechter besloot dinsdag toch de...