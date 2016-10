Boos over bouwplan ’kolos’

IJMUIDEN - Bewoners van de rivierenbuurt zijn boos over de nieuwbouwplannen aan de Lange Nieuwstraat. Er is een actiecomité opgericht en een grote stapel zienswijzen is naar de gemeente gestuurd. De gemeenteraad heeft een brandbrief gekregen.

Door Marieke de Kok - 4-10-2016, 23:35 (Update 4-10-2016, 23:35)

Het gaat vooral om bewoners van de Geleen-, Grift-, Vecht-, Galvanistraat en Burgemeester Rambonnetlaan. Ze zijn tegen de bouwplannen van het Woningbedrijf Velsen ter hoogte van de Geleenstraat. Daar moet een appartementencomplex komen, maar omwonenden noemen het ’woonbunkers’ of ’kolos’. Ze vinden de nieuwbouwappartementen te hoog....