Imares: Andere naam, andere positie

foto Gwendelyn Luijk Onderzoek in IJmuiden naar de leeftijd van een makreel.

IJMUIDEN - Een andere naam, een andere positie binnen de Wageningse University & Research. Maar wel de focus gericht houden op de dingen waar de medewerkers goed in zijn. Te weten visserijonderzoek en laboratorisch (chemisch) onderzoek. Het zeeonderzoek instituut Imares - daar hebben we het over - in het IJmuidense havengebied bestaat niet meer. De naam is namelijk gewijzigd in Wageningen Marine Research. En ook is IJmuiden geen hoofdvestiging meer van het kennisinstituut.

Door Pieter van Hove - 4-10-2016, 15:18 (Update 4-10-2016, 16:30)

Vorige week is in Den Helder een nieuw onderkomen...