Ligthart-gebouw IJmuiden eventjes open

IJMUIDEN - ,,Kijk, hier gaat papa een muur maken’’, zegt Alexander Boon terwijl hij aan zijn dochtertje de plek laat zien waar de muur moet komen.

Door Marieke de Kokm.de.kok@hollandmediacombinatie.nl - 5-10-2016, 7:23 (Update 5-10-2016, 8:36)

Dinsdag konden de nieuwe eigenaren van een woning in het Jan Ligthart-gebouw in IJmuiden een kijkje nemen in hun nieuwe stulpje.

De meesten namen een architect, aannemer of klusjesman mee, maar Boon staat in zijn eentje de gang op te meten. ,,Ik ga alles zelf doen’’, legt hij uit. ,,Kijk, ik heb de bouwtekening ook zelf gemaakt.’’...