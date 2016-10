Brandweer bestrijdt brandje in benedenflat IJmuiden

Foto: Ko van Leeuwen Bekijk Fotoserie

IJMUIDEN - De brandweer van IJmuiden is dinsdagavond uitgerukt in verband met een brand in een benedenflat aan de Sam Vlessinghof. De brand was snel onder controle, maar niettemin raakte de flatwoning zwaar beschadigd.

Door Internetredactie - 4-10-2016, 21:39 (Update 4-10-2016, 22:40)

Hoe het vuur kon ontstaan is nog onduidelijk. De bewoonster van de flat wist snel de weg naar buiten te vinden. Niemand raakte gewond.

De brand ging korte tijd gepaard met behoorlijke rookontwikkeling, maar zorgde niet voor veel problemen in de buurt.