Dijkgraaf: hoosbui groot gevaar

Frits Houtgraaf Zware regenval in IJmuiden Bekijk Fotoserie

VELSEN - Kan het hoogheemraadschap van Rijnland (waar ook Velsen onder valt) zijn belangrijkste taak – het zorgen voor droge voeten – nog wel aan nu het weer onder invloed van de klimaatverandering steeds extremer wordt? Ja. Maar is het ook verstandig om de zorg voor die droge voeten in de toekomst volledig over te laten aan het waterschap? Gerard Doornbos, als dijkgraaf de hoogste baas van Rijnland, vindt van niet.

Door Ruud Sep - 5-10-2016, 11:00 (Update 5-10-2016, 11:00)

Doornbos maakt zich zorgen. Het gaat de laatste jaren wel heel...