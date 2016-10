Recreatiebaas de laan uitgestuurd om conflict met commissarissen

VELSEN-ZUID - Directeur Jan Hylkema van Recreatie Noord-Holland is per direct de laan uitgestuurd. Hylkema’s ontslag hing al enige tijd in de lucht, omdat hij overhoop lag met de Raad van Commissarissen van het door hem geleide bedrijf.

Door Carlo Nijveen - 5-10-2016, 13:55 (Update 5-10-2016, 14:09)

Een woordvoerster van Recreatie Noord-Holland noemt Hylkema’s vertrek ’onafwendbaar’. ,,Aanleiding is een onherstelbare vertrouwensbreuk tussen alle betrokken partijen’’, aldus de zegsvrouw. Zij doelt daarmee ook op de provincie Noord-Holland.

De provincie is enig aandeelhouder in Recreatie NH en heeft de directeur formeel ontslagen. Hylkema liet...