Fotograaf Olaf Kraak: worsteling in het extreme

December 2011, in bekerduel met Ajax wordt AZ-keeper Esteban aangevallen door een man uit het publiek. Het incident kreeg wereldwijde aandacht. Bekijk Fotoserie

Frank de Boer, toen nog Ajax-trainer, zat op 8 juni dit jaar als een van de eersten in de bus. Voorin, totaal verslagen. Het onverwachte gelijkspel uit tegen De Graafschap had hem zojuist het kampioenschap gekost. Olaf Kraak en zijn Nikon-camera legden het dramatische einde van het voetbalseizoen vast in één beeld.

Door Ton de Lange - 6-10-2016, 6:00 (Update 6-10-2016, 6:00)

,,Vanaf een paar meter, en ook met flits. Ik had wel driehonderd foto’s van ’m kunnen maken, hij keek je aan en toch ook weer niet. Helemaal van de wereld....