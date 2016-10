Project Goed op Weg een groot succes

Ronald Goedheer Veel mensen zijn op de fiets gestapt om aan de overkant van het Noordzeekanaal te komen.

IJMOND - Het fietsproject Goed op Weg heeft sinds de zomer van 2014 2540 werknemers van bedrijven in de IJmond op de fiets geholpen. Door ze een kleine fietsvergoeding te geven, zijn er zo veel automobilisten veranderd in dagelijkse fietsers.

Door Bart Vuijk - 6-10-2016, 5:00 (Update 6-10-2016, 5:00)

Het cijfer van 2540 is het totaal aantal werknemers dat via Goed op Weg is aangemeld. Als de reeds bestaande fietsende werknemers hier van af worden getrokken, zijn er 1764 nieuwe fietsers; mensen die voorheen sporadisch op hun tweewieler naar het werk...