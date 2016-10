Sergey Smirnov verklaart zijn liefde aan Philip Glass

Foto pr Sergey Smirnov vrijdag in ’T Mosterdzaadje.

SANTPOORT-NOORD - Pianomuziek in twee concerten in ’t Mosterdzaadje.

Door Van onze verslaggever - 6-10-2016, 11:16 (Update 6-10-2016, 11:16)

Sergey Smirnov (Minsk 1980) verzorgt op vrijdag 7 oktober om 20.00 uur een pianorecital waarin hij bewerkingen speelt van Bach (Busoni), Philip Glass (muziek van de film The Hours) en Arvo Pärt ( Für Alina). Hij opent met de Chaconne van Bach voor viool solo die door Busoni werd bewerkt voor piano. Vervolgens stukken die Philip Glass schreef voor de film The Hours. Typerend voor Glass is herhaling en langzame veranderingen in het thema.

Zondag 9 oktober om 15.00 uur speelt Het Haarlem Trio. Met Eduardo Paredes (viool), Isabel Vaz (cello) en Daan Treur (piano). Ze brengen Beethoven, Takemitsu ( Between Tides ) en Dvorak (Dumky). Ze openen met Beethoven opgedragen aan Marie Erdödy. Toru Takemitisu gebruikt jazz harmonieën bij de verklanking van de golven. Een ononderbroken opkomen en wegebben met hier en daar een langs vliegende meeuw. Dumky is een verzameling van Slavische volksmelodieën van de Tsjechisch componist Dvorak. Muziek met emotionele lading. ’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. Een half uur voor aanvang is de zaal open. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk.