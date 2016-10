’Vorig jaar was ik niet wie ik nu ben’

Foto Studio 2 Media/Gwendelyn Luijk Surrealistisch kunstenaar Rien Doorn in Wijk aan Zee heeft van zijn woning een kunstgallerie gemaakt waarin bezoekers op afspraak welkom zijn.

WIJK AAN ZEE - Tekenaar Rien Doorn bekijkt de wereld met open blik. Perceptie is alles, vindt hij. Zo kan zijn woning in Wijk aan Zee leefruimte óf galerie zijn.

Door Gwendelyn Luijk - 6-10-2016, 16:40 (Update 6-10-2016, 16:40)

Een televisie ontbreekt in zijn huiskamer. Die zendt teveel opgedrongen meningen uit, vindt Rien. In plaats daarvan is zijn muur bedekt met kunstwerken, van anderen en van zichzelf. Op afspraak is iedereen welkom.

Maar van de kunst alleen kun je niet leven, zegt de tekenaar. Hij geeft trainingen op het gebied van vliegveiligheidsonderzoek...