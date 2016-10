Duurzame Helden Velsen in IJmuiden

IJMUIDEN - Op de landelijke Dag van de Duurzaamheid deze zaterdag is op Plein 1945 in IJmuiden het Festival Duurzame Helden Velsen.

Door Pieter van Hove - 6-10-2016, 14:28 (Update 6-10-2016, 14:59)

Ondernemers en initiatiefnemers op het gebied van duurzaamheid presenteren zich tussen 11 en 16 uur op het plein.

Zo zijn er kraampjes van winkeliers met duurzame producten. Sommige artikelen zijn met korting verkrijgbaar.

Elektrisch vervoer

Verder bestaat de mogelijkheid om elektrisch vervoer te testen. Hiervoor is een speciaal parcours uitgezet. Ook is er veel te doen voor kinderen. De hele dag door zijn zij welkom om spelletjes te doen, te knutselen met afval of pompoenen en broodjes te bakken.

Bezoekers van het festival met een duurzaam idee, voorstel, of een milieutip kunnen tussen 13.30 en 14.30 uur speeddaten met milieuwethouder Floor Bal. Eén van de kraamhouders ontvangt om 15 uur de Duurzame Held Velsen Award 2016. Bezoekers van de markt kunnen hun stem uitbrengen wie de winnaar zal zijn.

Tegelijkertijd met het festival is ook een startbijeenkomst van de Energy Battle, een landelijk energiebesparingsestafette.

Tijdens deze estafette gaan inwoners met elkaar de strijd aan wie het meeste energie weet te besparen. Velsen doet dit jaar voor het eerst mee met drie teams. Twee teams presenteren zich om 11.10 uur.

Tegelijkertijd wordt een derde team onder de bezoekers geworven.

Het evenement is georganiseerd door de gemeente Velsen in samenwerking met de Omgevingsdienst IJmond. In heel Nederland zijn dergelijke evenementen.