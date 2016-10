Bezoekers Witte Theater kiezen filmklassiekers via Facebook

IJMUIDEN - Onlangs konden de bezoekers van het Witte Theater in IJmuiden via facebook stemmen welke filmklassieker zij nog eens graag op het witte doek wilden zien.

Door Mitzie Meijerhof - 6-10-2016, 14:53 (Update 6-10-2016, 15:28)

De keuze bestond uit vier films: Spetters, Breakfast at Tiffany’s, Als twee druppels water en Chinatown. Bezoekers van het Witte Theater mochten kiezen welke twee films zij nog graag eens terug wilden zien. Breakfast at Tiffany’s en Chinatown bleken de publieksfavorieten. Op vrijdag 7 oktober draait Breakfast at Tiffany’s met Audrey Hepburn en George Peppard.

In deze film raakt de jonge schrijver Paul Varjak (George Peppard) gefascineerd door zijn buurvrouw wanneer hij verhuist naar New York. Deze flamboyante en mysterieuze Holly Golightly wordt gespeeld door Audrey Hepburn. Hoewel ze naar elkaar toe groeien en met elkaar optrekken, krijgt Paul maar geen grip op Holly.

Op vrijdag 14 oktober schittert Jack Nicholson als privédetective J.J. Gittes in Chinatown. In deze filmklassieker uit de jaren’70 stuit hij in het LA van de jaren dertig op een schandaal waarbij hoge politieke kringen zijn betrokken.

Met zijn ingehouden spel en Faye Dunaway als tegenspeelster zet Jack Nicholson een onvergetelijk karakter neer. Daarnaast leidt Polanski's hommage aan de Film Noir de kijker om de tuin in een nachtmerrieachtig doolhof. De films beginnen om 20:00 uur, kaarten kosten 8,50. Bestellen via: www.wittetheater.nl