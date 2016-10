Pinkenweekend bij Naaldkerk Santpoort-Noord

Foto archief Kramen voor de pinkenmarkt.

SANTPOORT-NOORD - Het pinkencomité van de Naaldkerk organiseert het pinkenweekend voor de 83ste keer.

Door Mitzie Meijerhof - 6-10-2016, 15:08 (Update 6-10-2016, 15:08)

De markt, met ongeveer 30 kramen, wordt gehouden op zaterdag 8 oktober tussen 09.00 tot 15.00 uur rond de Naaldkerk in Santpoort-Noord. In de kerk zijn diverse muzikale optredens. Gezelligheidskoor ’ff-anders’ geeft om 11.45 uur een optreden binnen. De goederenveiling start om 13.00 uur. Alle goederen die geveild worden zijn weer gratis ter beschikking gesteld door de plaatselijke middenstanders en particulieren.

Zondag 9 oktober begint om 11.00 uur met meditatieve viering in de Naaldkerk. Om 13.00 uur is er een bridge en klaverjasdrive. Opgeven kan bij loesduineveld@hotmail.com. De totale opbrengst van het pinkenweekend is geheel voor het onderhoud van de Naaldkerk, van de R.K. Parochie O.L.V. van Altijddurende Bijstand te Santpoort-Noord en Velserbroek. De Naaldkerk is te vinden aan de Frans Netscherlaan 12 te Santpoort-Noord. Zie voor alle informatie www.olvab.nl.