HollandRoute presenteert: Industriecultuur IJmuiden

Foto pr De verhalenvisser.

IJMUIDEN - De vissersboten in de haven, de hoogovens aan de horizon en het water dat zich overal laat gelden. Tijdens drie weekenden in oktober is de industriecultuur van IJmuiden extra beleefbaar door rondleidingen bij bedrijven, theatervoorstellingen, tentoonstellingen en spectaculaire verlichting van industriële gebouwen.

Door Mitzie Meijerhof - 6-10-2016, 15:20 (Update 6-10-2016, 15:20)

Het Noordzeekanaal en de sluizen is waar IJmuiden zijn rauwe karakter grotendeels aan heeft te danken. De realisatie van het kanaal was een enorme industriële impuls voor het gebied, de grote sluizen een huzarenstukje van de ingenieurs. Iets...